Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:41

Происшествия

Полиция проведет проверку после драки футбольных фанатов в Москве

Фото: 123RF/jessaerons

Сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликта, который произошел между посетителями кафе в Таганском районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

"21 мая около 18:30 в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в кафе на улице Сергия Радонежского. Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что между гражданами произошел бытовой конфликт", – сказали в ведомстве.

Всех участников драки удалось установить, они были доставлены в отдел полиции для разбирательства, добавили в пресс-службе.

В отношении задержанных были составлены протоколы, их обвинили в административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Никто из участников или очевидцев за медицинской помощью не обращался

"Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", – добавили в ведомстве.

Ранее Ульяновский суд оштрафовал фаната на пять тысяч рублей из-за банана, который он бросил в ходе футбольного матча между футбольным клубом "Волга" и "Зенитом". Во время матча рядом с полузащитником "Зенита" из Бразилии Венделом заметили банан. Болельщик был задержан, он отметил, что сожалеет об инциденте.

Фанаты софийского ФК ЦСКА устроили беспорядки на матче против "Славии"

Читайте также

происшествия

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика