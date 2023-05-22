Полиция проведет проверку после драки футбольных фанатов в Москве

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Сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликта, который произошел между посетителями кафе в Таганском районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

"21 мая около 18:30 в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в кафе на улице Сергия Радонежского. Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что между гражданами произошел бытовой конфликт", – сказали в ведомстве.

Всех участников драки удалось установить, они были доставлены в отдел полиции для разбирательства, добавили в пресс-службе.

В отношении задержанных были составлены протоколы, их обвинили в административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Никто из участников или очевидцев за медицинской помощью не обращался

"Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", – добавили в ведомстве.

Ранее Ульяновский суд оштрафовал фаната на пять тысяч рублей из-за банана, который он бросил в ходе футбольного матча между футбольным клубом "Волга" и "Зенитом". Во время матча рядом с полузащитником "Зенита" из Бразилии Венделом заметили банан. Болельщик был задержан, он отметил, что сожалеет об инциденте.

