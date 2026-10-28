АТОР: россиянам стало сложнее записаться в визовые центры Испании и Франции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Евич

Россияне в последние недели столкнулись с трудностями при записи в визовые центры Испании и Франции для подачи документов на шенгенские визы. Причиной стало сокращение числа доступных слотов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации предположили, что сокращение слотов для записи может быть связано с желанием гарантированно выдать визы в приемлемые сроки перед рождественскими каникулами, когда консульства стран Евросоюза приостанавливают работу.

Одновременно АТОР прогнозирует рост спроса на шенгенские визы в Италию. Это связано с тем, что итальянский визовый оператор VMS сократил заявленный срок рассмотрения документов с 60 до 45 дней в ряде российских городов. В то же время при большом количестве заявлений сроки рассмотрения снова могут возрасти.

Кроме того, французские визовые центры VFS Global изменили порядок подачи заявок на прием для родственников граждан Франции и других стран ЕС при записи на декабрь. Ранее они должны были заполнять специальную форму в рамках отдельной процедуры. Теперь запись на подачу документов доступна в личном кабинете на сайте визового оператора.

Ранее стало известно, что Черногория введет визы для россиян с 1 ноября. Гражданам России необходимо будет получать визу Черногории или одной из стран Шенгенской зоны, а также ряда других государств.

Оформить визу можно будет в дипломатических и консульских представительствах Черногории, а также в центрах визовых услуг VFS Global, которые открыты в Москве, Воронеже, Архангельске, Новороссийске, Мурманске, Пскове, Петрозаводске и Екатеринбурге.