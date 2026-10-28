Сбербанк допустил сохранение ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ

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Сбербанк допускает, что на последнем в этом году заседании Центробанка ключевая ставка останется без изменений. Об этом сообщил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов во время телефонной конференции.

Однако, отметил он, не исключено и снижение ставки на 25 базисных пунктов.

Банк России на заседании, которое состоялось 23 октября, сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Средняя ключевая ставка в этом году, по уточненному прогнозу ЦБ, составит 14,6%. В 2027-м она может оказаться на уровне 12,5–13,5% вместо прежних 10,5–12,5%, а в 2028 году – 9–10% вместо 8–9%.

Регулятор рассчитывает на возвращение инфляции к целевому уровню в 4% в следующем году. В то же время ценовое давление еще повышено: в третьем квартале текущий рост цен с учетом сезонных колебаний составил 8% в пересчете на год против 4,8% во втором квартале.