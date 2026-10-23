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23 октября, 17:42

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Набиуллина заявила о риске для экономики при росте спроса на фоне снижения предложения

Набиуллина рассказала о наиболее неприятном сценарии для экономики РФ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Самым неблагоприятным для российской экономики может стать одновременное сокращение предложения товаров и услуг и ускорение спроса на них. Об этом заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, инфляционные риски по-прежнему преобладают. Со стороны предложения угрозу представляет более медленное восстановление производственных мощностей, а со стороны спроса – сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания, напряженная ситуация на рынке труда и увеличение бюджетного дефицита.

Набиуллина подчеркнула, что особенно сложным для экономики станет сочетание этих факторов, когда предложение товаров и услуг будет сокращаться, а спрос – расти. Такой сценарий представляет дополнительную опасность на фоне сохраняющейся высокой инфляции.

Ранее Набиуллина заявила, что многолетний рост цен и высокая инфляция вызывают обеспокоенность как у регулятора, так и у граждан. Она подчеркнула, что ЦБ должен обеспечить ценовую стабильность.

При этом прибыль экономики относительно ВВП остается на уровне, сопоставимом с 2017–2019 годами, когда экономика устойчиво росла при низкой инфляции. По словам Набиуллиной, это свидетельствует о способности экономики генерировать прибыль.

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