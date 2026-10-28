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28 октября, 12:25

Происшествия

Два брата в Ставропольском крае 1,5 года держали мужчину в рабстве

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Ставропольскому краю"

Двух братьев в Ставропольском крае приговорили к 7 и 6 годам колонии за использование рабского труда: на протяжении более полутора лет они заставляли 22-летнего мужчину работать на себя в селе Кочубеевском. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Потерпевший находился в рабстве с августа 2024 по март 2026 года. Под предлогом хорошо оплачиваемой работы злоумышленники заманили его, отобрали телефон и документы, а затем принуждали выполнять бытовые, строительные и автомобильные работы. К мужчине систематически применяли насилие, происходящее снимали на телефон.

В результате Кочубеевский районный суд назначил братьям наказание в виде 7 и 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Они признаны виновными в использовании рабского труда. Кроме того, с них взыскали 1,2 миллиона рублей в пользу потерпевшего в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Чите мужчина обманом выманил знакомого на улицу, после чего к ним подъехала машина с двумя незнакомцами. Они под надуманным предлогом силой вывезли потерпевшего в лес. Там его привязали скотчем к дереву, избили и потребовали 80 тысяч рублей. Денег не получили и уехали. Пострадавший сумел выбраться и обратился в полицию. Нападавших задержали.

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