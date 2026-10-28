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28 октября, 12:36

Происшествия

Обвиняемый в убийстве жены из ревности на востоке Москвы признал вину

Фото: MAX/Столичный СК""

Мужчина, обвиняемый в убийстве бывшей супруги на востоке столицы, признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По версии следствия, 37-летний фигурант напал на бывшую жену из ревности: он избил ее, а после задушил. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поместил тело погибшей в машину, вывез на территорию Московской области и оставил там, прикрыв ветками.

Обвинение в убийстве уже предъявлено. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

О пропаже женщины сообщила ее троюродная сестра 20 октября. По словам родственницы, та долгое время не выходила на связь и отсутствовала по месту жительства.

Правоохранители восстановили маршрут передвижения женщины и изучили записи камер видеонаблюдения. Выяснилось, что последний раз она заходила в квартиру на Зеленом проспекте, где жила вместе с мужчиной, и больше оттуда не выходила. Подозреваемого задержали в рамках уголовного дела.

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