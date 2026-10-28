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28 октября, 12:17

Шоу-бизнес

Звезда "Универа" Алексей Гаврилов рассказал, как приставал к женщинам на пробах

Фото: Legion-Media.com/Vadim Tarakanov

Актер Алексей Гаврилов рассказал, что на пробах в сериал "Универ" приставал к женщинам. Об этом артист рассказал в проекте "Кипнис".

По его словам, на кастинге ситкома он вел себя нагло – в характере своего героя Гоши. Роль, по мнению Гаврилова, он получил благодаря тому, что у него "абсолютно не было тормозов".

Он пояснил, что перед ним поставили задачу сделать персонажа ловеласом, и он понял ее буквально: ему говорили, что герой "видит цели и не видит препятствий".

"Я в ходе этих проб не только их за что-то щипал, но и трогал, обнимал, прижимал к себе и вел себя максимально наглым образом в характере моего героя", – рассказал Гаврилов.

Артист подчеркнул, что не стыдится такого поведения – винить себя за свои действия он не спешит. При этом он указал, что в настоящее время подобные методы на пробах подпали бы под культуру отмены.

Ранее актриса Екатерина Волкова заявила, что начинающим артистам мешают пробиться в кино блогеры. По мнению артистки, это связано с нездоровой конкуренцией.

Если раньше актеры соревновались между собой и роль получал тот, у кого больше опыта и мастерства, то сейчас в киноиндустрию начали приглашать блогеров и других людей без профильного образования.

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