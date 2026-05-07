07 мая, 17:15

Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова заявила, что блогеры мешают артистам пробиться в кино

Российская актриса Екатерина Волкова заявила, что начинающим артистам мешают пробиться в кино. Об этом она рассказала в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По мнению артистки, это связано с нездоровой конкуренций. Она напомнила, что раньше актеры соревновались между собой и роль получал тот, у кого больше опыта и мастерства. Однако все изменилось, когда в киноиндустрию начали приглашать блогеров и других людей без профильного образования, отметила Волкова.

Она уточнила, что у человека из соцсетей есть готовая аудитория, а его популярность в интернете может повысить интерес к проекту и рейтинги.

"Я знаю и вижу, как из-за этого страдают молодые актеры, как они огорчаются, когда узнают, что на их потенциальную роль утвердили не коллегу по цеху, а человека из соцсетей. Это не хорошо и не плохо – это просто реальность киноиндустрии сегодня", – сказала актриса.

Волкова добавила, что пробиться новые артисты могут, но это теперь сложнее, чем раньше. Она посоветовала молодым коллегам набраться терпения, верить в себя и не сворачивать с пути. Волкова уверена, что упорство, мастерство и любовь к делу помогут достичь успеха.

Ранее актер Михаил Галустян признался, что хотел бы на время оставить комедию ради драматической роли. Он поделился, что стремится попробовать для себя новые грани в кино и ждет возможности удивить зрителей серьезной ролью. Актер уточнил, что его мечта – воплотить образ своего деда.

