В Ростове-на-Дону стартовали съемки фильма "Баста. Начало игры"

В Ростове-на-Дону стартовали съемки биографического фильма "Баста. Начало игры", посвященного становлению музыканта Василия Вакуленко, рассказали в пресс-службе дистрибьютора "Атмосфера кино".

В родном городе музыканта съемки продлятся до середины мая, после чего команда продолжит работу в Москве. Завершение производства запланировано на лето.

Съемки проходят в местах, знаковых для карьеры Басты. Например, в кадре появится поезд, на котором Вакуленко в 1999 году гастролировал по югу России вместе с командой. В доме культуры "Энергетик" воссоздан клуб "Команчерро", где проходили первые выступления.

"С появлением хип-хоп-движения молодые люди получили доступный способ спрятаться в уличной культуре от рутины, проблем на учебе и дома. Как быть ярким, крутым и интересным. Об этом мы, собственно, и рассказываем – о возникновении этого стиля на юге России – в Ростове-на-Дону, который я считаю одной из колыбелей русского хип-хопа", – отметил режиссер.

Продюсер Тимур Вайнштейн, в свою очередь, указал, что при работе над проектом команда будет стараться избежать шаблонных решений. Он объяснил, что зрители "чувствуют фальшь", а Баста – артист, у которого "все построено на честности".

"Мы понимаем, как работать с материалом о фигуре такого масштаба, ведь практически этим же составом создали другой успешный музыкальный фильм, который нашел отклик у миллионов зрителей, и надеемся закрепить результат", – заключил он.

Роль возлюбленной героя исполнит Ксения Трейстер, кроме того, в фильме снимаются такие актеры, как Юрий Насонов, Егор Кенжаметов, Александра Урсуляк и другие.

Ранее музыкант рассказал, что выбрал актера Вячеслава Копейкина на роль себя. Вакуленко высоко оценил энергетику и эмоциональность артиста, а также его умение читать рэп. Он признался, что это была сложная задача, но актер справился блестяще.

