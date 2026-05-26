Московские ярмарки дают возможность фермерам развивать собственное дело

Фермеры могут развивать собственное дело благодаря участию в московских ярмарках. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, им бесплатно предоставляют торговые места и готовую инфраструктуру. Это особенно важно для небольших региональных хозяйств, так как позволяет сосредоточиться на качестве продукции и развитии собственного дела. Кроме того, ярмарки позволяют обеспечить стабильный приток покупателей и увеличить их количество.

Александр Дренев занимается переработкой рыбы более 10 лет. В 2026 году предприниматель стал бронзовым призером конкурса "Московские мастера". Его продукция представлена на площадках на улицах Октябрьской, Профсоюзной, Юных Ленинцев и Мичуринском проспекте.

"Когда узнал, что участие бесплатное, стало вдвойне интересно. Сейчас понимаю, что это было абсолютно верное решение: покупателей стало больше, спрос вырос", – поделился бизнесмен.

Еще один участник московских ярмарок Василий Ушаков представляет свою продукцию в сквере на улице Хачатуряна и на Ореховом бульваре. Его направление – сибирские продукты: мед, ягоды, мясо, рыба, грибы, сладости и прочее.

Несколько лет назад предприниматель впервые стал участником московских ярмарок, после – и городских фестивалей. Это помогло расширить аудиторию, повысить узнаваемость бренда и сформировать круг покупателей.

Кроме того, по словам Василия, это привело к росту бизнеса. Сейчас он регулярно проводит презентации продукции.

Павильоны ярмарок установлены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах. Они обеспечены системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также необходимым оборудованием.

Ранее в столице открылись павильоны "Ягодные сезоны". Всего в городе работают 300 брендированных точек, что на 20% больше, чем годом ранее. Для покупателей по мере созревания будут доступны земляника, малина, голубика, смородина, крыжовник, ежевика, брусника, черника, клюква и жимолость.