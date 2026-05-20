20 мая, 17:15

Волжская рыба на рынках "Москва – на волне" будет доступна со скидкой

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Акция на волжскую рыбу пройдет с 22 по 24 мая на рыбных рынках "Москва – на волне" в честь Дня Волги, который отмечается 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

В частности, в указанные дни со скидкой в 10% можно будет приобрести волжского сома, судака, окуня, щуку и осетра. А скидка в размере 30% распространится на стерлядь.

Гостям будут доступны для покупки свежемороженое филе щуки, судака, окуня и сома, а также цельная свежемороженая рыба – осетр, щука, судак, стерлядь, сом.

Также 22, 23 и 24 мая в 14:00 на рынках в Митине и Косино-Ухтомском посетителям предложат продегустировать филе судака с лимоном и зеленью. Купить продукты можно будет и с доставкой на дом.

Ранее на рынках "Москва – на волне" появилась рыба из семейства тресковых. Там есть минтай, пикша, сайда, навага, хек. Приобрести можно как целые тушки, так и разделанное филе, медальоны, стейки и порционные куски.

