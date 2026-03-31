Рыбу из Карелии и северные деликатесы представили на ярмарках и рынках "Москва – на волне"

Радужная форель, икра, а также готовые блюда и полуфабрикаты представлены на столичных площадках, включая рыбные рынки "Москва – на волне" и городские ярмарки. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Также на прилавках можно найти рыбное ризотто, рулеты, вяленую продукцию и стейки в различных маринадах. Ассортимент дополняют другие виды рыбы из Карелии: зубатка, пикша, масляная рыба, онежский лещ, а также сезонные позиции – налим, щука и ряпушка.



Это стало возможно благодаря соглашению о межрегиональном сотрудничестве, подписанному Сергеем Собяниным и главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Помимо рыбы, на ярмарках широко представлены северные деликатесы. Например, иван-чай с ягодами и травами, варенье из дикорастущих ягод без добавок, а также мармелад с ламинарией, удостоенный золотой медали на конкурсе инновационных продуктов в Санкт-Петербурге.

Покупателям доступны и такие необычные продукты, как цукаты из овощей и ягод, авторские специи с северными ингредиентами и соли с добавлением ламинарии, грибов и ягод.

Московские ярмарки и рыбные рынки объединяют поставщиков более чем из 40 регионов страны. Вся продукция проходит ветеринарный контроль, а торговые места для производителей предоставляются бесплатно.

Ранее сообщалось, что на прилавках московских ярмарок выходного дня появились первая весенняя зелень и ранний редис. Посетители могут найти в том числе петрушку, укроп, кинзу и зеленый лук.

Именно с них начинается сезон свежих овощей. До середины весны эта зелень выращивается в теплицах, что позволяет поставить ее немного раньше.

