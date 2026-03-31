Новости

Новости

31 марта, 10:54

Город

Столичные врачи спасли мальчика, проглотившего 19 магнитов

Фото: MAX/"Московская медицина"

Врачи Морозовской больницы спасли 4-летнего мальчика, который проглотил 19 магнитных шариков. Об этом сообщила пресс-служба Депздрава Москвы.

В медучреждение ребенок поступил с болями в животе и рвотой. Во время обследования специалисты обнаружили в нижних отделах брюшной полости инородные предметы.

"Внутри организма они (магниты. – Прим. ред.) могут притягиваться друг к другу через стенки кишки и привести к серьезным осложнениям", – указали в больнице.

В департаменте рассказали, что у мальчика наблюдались признаки кишечной непроходимости, поэтому его направили на срочную операцию. Хирурги сделали лапароскопию через проколы, однако во время нее они заметили, что магниты притянулись к инструментам. В итоге в кишечнике нашли пять дыр, из-за чего пришлось делать открытую операцию.

"После успешного удаления всех магнитов и ушивания повреждений мальчик провел семь дней в отделении. К счастью, другие органы не пострадали, и уже через неделю его выписали из больницы в нормальном состоянии с рекомендациями под наблюдение врача-хирурга", – добавили в Депздраве.

Ранее врачи ГКБ имени Башляевой спасли мальчика, который подавился кешью. Специалисты вытащили куски орехов из дыхательных путей с помощью бронхоскопа и специальных щипцов. После наблюдения и прохождения контрольных осмотров ребенка выписали домой.

В Москве спасли жизнь мужчине с тяжелым поражением печени

