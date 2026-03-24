Врачи в Москве спасли подростка с редким сосудистым заболеванием

Врачи Морозовской детской больницы спасли 12-летнего пациента с болезнью Моя-Моя. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.

Там пояснили, что при таком заболевании сосуды головного мозга постепенно сужаются, что приводит к ухудшению кровообращения и повышению риска возникновения ишемического инсульта.

Как рассказали в медучреждении, врачи приняли решение провести реваскуляризирующую операцию. Они создали обходные пути для кровотока, чтобы защитить мозг. Все прошло успешно.

Данное заболевание опасно тем, что его трудно определить. Нередко диагноз ставится уже после первого инсульта у ребенка.

По словам руководителя Центра по лечению цереброваскулярной патологии детей и подростков, врача-невролога Александры Кузнецовой, основным методом диагностики является МРТ головного мозга в динамике. Благодаря этому виду исследования можно заметить прогрессирующее сужение артерий, а также рост неэффективных коллатералей.

Она добавила, что при подтверждении диагноза необходимо как можно скорее провести операцию. Это поможет предотвратить необратимые повреждения мозга и сделать жизнь пациента комфортной.

