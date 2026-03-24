24 марта, 10:11

Общество

Врачи в Москве спасли подростка с редким сосудистым заболеванием

Фото: MAX/"Московская медицина"

Врачи Морозовской детской больницы спасли 12-летнего пациента с болезнью Моя-Моя. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.

Там пояснили, что при таком заболевании сосуды головного мозга постепенно сужаются, что приводит к ухудшению кровообращения и повышению риска возникновения ишемического инсульта.

Как рассказали в медучреждении, врачи приняли решение провести реваскуляризирующую операцию. Они создали обходные пути для кровотока, чтобы защитить мозг. Все прошло успешно.

Данное заболевание опасно тем, что его трудно определить. Нередко диагноз ставится уже после первого инсульта у ребенка.

По словам руководителя Центра по лечению цереброваскулярной патологии детей и подростков, врача-невролога Александры Кузнецовой, основным методом диагностики является МРТ головного мозга в динамике. Благодаря этому виду исследования можно заметить прогрессирующее сужение артерий, а также рост неэффективных коллатералей.

Она добавила, что при подтверждении диагноза необходимо как можно скорее провести операцию. Это поможет предотвратить необратимые повреждения мозга и сделать жизнь пациента комфортной.

Ранее московские врачи обнаружили у 15-летней девочки редкое заболевание во время плановой операции по удалению аппендикса. Медики выявили лимфангиому брыжейки подвздошной кишки – доброкачественное новообразование размером 5 на 3 сантиметра.

Читайте также


Главное

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

Стоит ли зумерам бояться ранней деменции?

Молодежь игнорирует стресс, а он становится причиной раннего развития болезни Альцгеймера

Ранний старт процессов провоцирует именно современный образ жизни

Читать
закрыть

