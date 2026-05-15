Желтый уровень опасности из-за ливней с грозами объявлен в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемых ливней с градом объявлен в Москве и Подмосковье на пятницу, 15 мая. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

Предупреждение начнет действовать в 12:00 и продлится до 21:00. В этот период на Москву в том числе обрушатся грозы и сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

В связи с прогнозируемой непогодой жителей и гостей мегаполиса ранее призывали быть внимательными на улице – не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Также рекомендовалось обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

Непогода отступит от столичного региона к выходным. В частности, к 16–17 мая температура воздуха поднимется до 27 градусов, что соответствует средним показателям середины летнего сезона.

При этом уже на следующей неделе в Москве ожидается "субтропическое тепло". С 18-го числа усилится влияние западного "крыла" сибирского антициклона, благодаря которому погода будет солнечной, сухой и очень теплой.

