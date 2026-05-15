Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 09:55

Общество

Желтый уровень опасности из-за ливней с грозами объявлен в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемых ливней с градом объявлен в Москве и Подмосковье на пятницу, 15 мая. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

Предупреждение начнет действовать в 12:00 и продлится до 21:00. В этот период на Москву в том числе обрушатся грозы и сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

В связи с прогнозируемой непогодой жителей и гостей мегаполиса ранее призывали быть внимательными на улице – не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Также рекомендовалось обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

Непогода отступит от столичного региона к выходным. В частности, к 16–17 мая температура воздуха поднимется до 27 градусов, что соответствует средним показателям середины летнего сезона.

При этом уже на следующей неделе в Москве ожидается "субтропическое тепло". С 18-го числа усилится влияние западного "крыла" сибирского антициклона, благодаря которому погода будет солнечной, сухой и очень теплой.

Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Москве 15 мая

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика