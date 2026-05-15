Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

15 мая, 10:33

Общество

Выпускникам колледжей в РФ зачтут демонстрационный экзамен как оценку квалификации

Выпускникам российских техникумов и колледжей зачтут результаты демонстрационного экзамена как оценку квалификации. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Признавать результаты экзамена будет совет по профессиональным квалификациям.

Кабмин подчеркнул, что при проведении демонстрационного экзамена образовательное учреждение будет использовать контрольные измерительные материалы, которые получат положительное заключение совета.

Согласно правилам, квалификация членов экспертной группы в экзаменационной комиссии должна будет соответствовать требованиям. Ее также будет подтверждать совет по профессиональным квалификациям.

Правительство добавило, что независимая оценка квалификации призвана подтвердить профессиональные навыки выпускника. Она поможет получить свидетельство о квалификации и расширить возможности для трудоустройства.

Демонстрационный экзамен станет основной формой аттестации в колледжах РФ с 1 сентября. Специальные полномочия для субъектов РФ по его организации были закреплены законодательно. Это позволит системно управлять качеством подготовки квалифицированных кадров для региональной экономики.

