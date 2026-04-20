Москва увеличила число бесплатных мест в колледжах до 50 тысяч

Количество бесплатных мест в столичных колледжах увеличили с 37 тысяч в 2025 году до порядка 50 тысяч в 2026-м, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва обеспечит бесплатное профессиональное образование всем нашим девятиклассникам, которые успешно сдадут оба экзамена", – отметила она.

Столица второй год участвует в эксперименте по расширению доступа школьников к среднему профессиональному образованию. Теперь для поступления в колледж девятиклассникам достаточно сдать 2 основных государственных экзамена (ОГЭ) вместо 4. В прошлом году такой формат выбрали более 39 тысяч учеников, а в этом – уже 47 тысяч, что составляет почти 40% от более чем 120 тысяч столичных девятиклассников.

Для тех, кто планирует продолжить обучение в 10-м классе, правила остаются прежними: необходимо сдать 4 ОГЭ и набрать баллы, установленные школой. Учащиеся могут выбрать профильные или предпрофессиональные классы: медицинские, инженерные, психолого-педагогические, предпринимательские, ИТ- и медиаклассы.

В этом году в ОГЭ примут участие более 120 тысяч девятиклассников. Экзамены пройдут в 3 этапа: досрочный – с 21 апреля по 18 мая, основной – с 2 июня по 6 июля, дополнительный – с 3 по 25 сентября. Столичные колледжи представляют собой современные образовательные площадки, где более 70% учебного времени отводится практике.

Абитуриенты могут выбрать одну из 150 востребованных профессий в 10 отраслях экономики Москвы: промышленность, ИТ, транспорт, строительство, гостеприимство, креативные индустрии, здравоохранение, образование и социальная сфера, финансы и торговля, безопасность и право.

Ракова уточнила, что образовательные программы обновляются совместно с работодателями – ведущими предприятиями города. Таким образом, большинство старшекурсников начинают работать еще во время учебы, а 95% выпускников успешно трудоустраиваются.

Для обеспечения высокого качества образования в колледжах переоснащено более 1,5 тысячи мастерских и лабораторий. После колледжа также можно получить высшее образование: выпускники могут поступить в вуз по внутренним экзаменам по профильной специальности или сдать ЕГЭ для участия в общем конкурсе.

Подробная информация о востребованных профессиях и специальностях доступна на сайте "Колледжи Москвы", в одноименных телеграм-канале и сообществе "ВКонтакте".

В этом году приемная кампания в колледжи начнется 26 июня, подать документы можно будет в электронном формате на портале mos.ru. Дополнительную информацию о государственной итоговой аттестации в Москве можно найти на официальном сайте Регионального центра обработки информации или по телефону 8 (499) 653-94-50.

Ранее сообщалось, что лидерами среди высших учебных заведений России по количеству выделенных бюджетных мест стали Уральский федеральный университет, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Казанский федеральный университет. Согласно статистике, наибольшее число бесплатных мест для абитуриентов предусмотрено в Уральском федеральном университете – 30 тысяч мест.