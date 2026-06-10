Подачу воды остановили в ряде городов и сел на Черноморском побережье Кубани

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Авария произошла на подстанции Троицкого водозабора в Краснодарском крае. В результате в ряде населенных пунктов прекращена подача воды, сообщила пресс-служба муниципального центра управления Крымского района региона.

″В связи с аварией на подстанции Троицкий водозабор поставщика электроэнергии ПАО "Россети Юг"-Кубаньэнерго" обесточено рабочее электрооборудование водозабора и насосной станции", – указано в заявлении.

Троицкий водопровод обеспечивает питьевой водой Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также населенные пункты Молдаванского, Троицкого и Нижнебаканского сельских поселений Крымского района, поселки побережья Черного моря.

Ранее аварийное отключение электроэнергии из-за срабатывания защитной автоматики на ТЭЦ-1 произошло в Чите. В результате без электроснабжения частично остались микрорайоны Каштак и Северный в черте города, а также села Смоленка и Угдан в Читинском округе.

Для ликвидации последствий инцидента энергетики вводили режим временного ограничения подачи электроэнергии.

