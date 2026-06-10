В Заполярье готовят операцию по спасению запутавшегося в веревках горбатого кита

Фото: телеграм-канал "Губернатор Чибис"

Ученые и волонтеры приступили к подготовке операции по спасению запутавшегося в веревках горбатого кита в Баренцевом море. Последний раз его замечали у острова Кильдин, рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

"Животное в опасности, и сейчас наша главная задача – помочь ему освободиться. Специалисты фонда "Природа и люди", ученые Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и нашего Мурманского арктического университета уже провели мониторинг", – отметил он.

Для таких ситуаций в регионе сформирован Центр по изучению и сохранению морских млекопитающих на базе Мурманского арктического университета.

О ситуации стало известно 9 июня. Тогда горбатого кита видели около поселка Териберка со свежими ранами на теле. На снятых видеокадрах было заметно, что плавник кита прижат к телу. Это говорит о том, что у животного имеется травма или на нем остается веревка. Специалисты ожидали хорошей погоды, чтобы выйти в море и провести съемку.

Ранее молодой сивуч запутался в сетях в районе бухты Шамора около Владивостока. Реабилитационный центр "Тюлень" опубликовал видеозапись, снятую очевидцами. На кадрах видно, как пытаются зацепить запутавшееся в сетях животное.

