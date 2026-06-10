Генерал-полковник Александр Чайко стал главкомом ВКС РФ

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Генерал-полковник Александр Чайко стал главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Уточняется, что он был назначен в мае 2026 года указом Владимира Путина. До этого Чайко был замначальника Генштаба ВС РФ.

Ранее генерал-майор полиции Алексей Макаров стал новым заместителем министра внутренних дел России. Его представил личному составу глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Решение о назначении было принято Путиным. Этим же указом глава государства возложил обязанности замминистра обороны на генерал-полковника Виталия Шулика.

Вместе с тем президент России назначил Игоря Чайку новым руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества).

