Закрытая для посетителей Голубая гостиная доступна для регистрации брака в "Царицыне"

Сезон свадеб начался этим летом в главных столичных усадьбах и музеях-заповедниках. Где провести регистрацию и как ее организовать – в материале Москвы 24.

От Воронцово до "Царицыно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Летний сезон свадеб в рамках проекта "Новые адреса счастья" начался в Москве. Благодаря этому официальную церемонию можно провести в красивых локациях города. В том числе в небоскребах, музеях и даже на стадионе. Всего в проект включены более 30 вариантов.

Также среди локаций молодоженам доступны столичные парки. Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово, где до революции была оранжерея. В главном купольном зале отличная акустика для исполнения марша Мендельсона. При этом сам интерьер здания поможет совершить небольшое путешествие в прошлое, поскольку передает атмосферу дворянских балов.

В качестве дополнительных услуг молодожены могут заказать живую музыку (арфу или скрипку), поездку на гольф-каре или украшенную цветами лодку, чтобы сделать фотографии. За месяц работы на этой локации поженились уже более 140 пар.

В музее-заповеднике "Царицыно" для молодоженов открыто сразу несколько свадебных зон. Одной из них стал Оперный дом, также известный как Средний дворец. Это здание, возведенное по проекту придворного архитектора Василия Баженова, изначально создавалось для Екатерины II и предназначалось для небольших официальных приемов, домашних спектаклей и придворных праздников.

Сейчас это галерея с двумя аванзалами, которая совмещает в себе черты элегантных дворцовых помещений эпохи и строгих монастырских пространств.

Дополнительно гостям доступны парадные помещения Большого дворца – Таврический и Екатерининский залы, а также обычно закрытая Голубая гостиная с портретом императрицы Екатерины Великой. В качестве необычного решения организаторы предлагают провести торжество с участием струнного квартета и церемониймейстера в исторических костюмах Галантного века. Если же организовать регистрацию в Екатерининском зале, виновники торжества увидят интерьер, который украшают колонны из оникса, позолоченные детали, хрустальные люстры и мраморная скульптура императрицы.

В летний период у пар также востребованы регистрации возле Виноградных ворот. Эта фигурная арка, соединяющая парковую и дворцовую зоны усадьбы, также была спроектирована Василием Баженовым.

За сопровождение свадебной церемонии в "Царицыне" берется отдельная плата. Чтобы зарегистрировать брак здесь или в усадьбе Воронцово, будущим супругам нужно оплатить государственную пошлину и подать заявление. Это можно сделать онлайн на портале mos.ru или лично в Шипиловском дворце бракосочетания.

"Коломенское" и Кусково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар. Здесь самой популярной локацией является современный павильон на Царской набережной. Он находится у Москвы-реки рядом с церковью Вознесения Господня и вмещает до 180 гостей.

Для свадьбы в исторической атмосфере можно выбрать дворец Алексея Михайловича Романова, где доступны хоромы царя или царицы с интерьерами XVII века, рассчитанные на 30 человек. Также доступен дворцовый павильон 1825 года на высоком берегу реки, где поместится до 25 гостей. Это здание в стиле александровского ампира со скульптурами львиц на лестнице раньше использовали как чайный домик или театр. Если же планируется уединенный праздник в кругу близких, на территории усадьбы можно арендовать шатер в яблоневом саду.

На этой локации услуги по сопровождению церемонии оплачиваются отдельно. Чтобы зарегистрировать здесь брак, будущим супругам нужно оплатить государственную пошлину и подать заявление. Это можно сделать онлайн на портале mos.ru или лично в Шипиловском дворце бракосочетания.

Пожениться в усадьбе Кусково теперь можно внутри Белого зала, который расположен в Итальянском домике – небольшом павильоне, построенном в середине XVIII века по проекту Юрия Кологривова. Здание отличается высокими окнами, ажурными ограждениями балконов и лоджий, а карниз украшает декоративная балюстрада. Сам зал оформлен достаточно нарядно: с помощью мрамора, хрусталя, позолоты, а также фарфоровых и мраморных скульптур.

После официальной части пары могут продолжить праздник в самом парке: покататься в конном экипаже или взять напрокат лодку для красивых кадров у Дворцового пруда. Чтобы забронировать место, будущим супругам нужно оплатить госпошлину и подать заявление – онлайн через портал mos.ru или лично во Дворце бракосочетания № 3. Стоит учесть, что за проведение регистрации на этой площадке также придется заплатить отдельно.

Кроме того, ознакомиться более подробно с этими и другими площадками, а также узнать все нюансы проведения регистрации можно на официальной странице проекта "Новые адреса счастья".

