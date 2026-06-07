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07 июня, 19:51

Общество

В парках Москвы начался летний свадебный сезон

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Летний свадебный сезон стартовал в московских парках. В этом году для молодоженов открылась новая площадка – оранжерея усадьбы Воронцово, где уже начали проводить торжественные церемонии регистрации брака, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Новая локация присоединилась к числу площадок проекта "Новые адреса счастья". Церемонии проходят в недавно отреставрированном восточном флигеле усадьбы, где в дореволюционные годы располагалась оранжерея. Главный купольный зал отличается хорошей акустикой, а исторические интерьеры создают атмосферу дворянской эпохи.

Молодожены могут дополнительно заказать музыкальное сопровождение арфы или скрипки, экскурсию на гольф-каре и фотосессию на украшенной цветами лодке. За первый месяц работы площадки здесь было создано более 140 семей. Для проведения церемонии необходимо подать заявление через портал mos.ru либо лично в Шипиловском дворце бракосочетания и оплатить госпошлину.

Среди популярных площадок для выездной регистрации остается усадьба Кусково. Молодоженов здесь принимает Белый зал Итальянского домика – павильона середины XVIII века, построенного в 1754–1755 годах под руководством архитектора Ю. И. Кологривова. Интерьеры здания отличаются сочетанием мрамора, хрусталя и позолоты, а архитектуру фасада украшают высокие окна, ажурные ограждения и декоративная балюстрада.

После регистрации супруги могут продолжить праздник на территории усадьбы, прокатившись в конном экипаже или устроив фотосессию на лодке у Дворцового пруда. Заявления принимаются через mos.ru и во Дворце бракосочетания №3. На площадке действует платная услуга сопровождения государственной регистрации брака.

Большой популярностью пользуются свадебные площадки музея-заповедника "Коломенское". До конца года здесь планируют зарегистрировать около тысячи пар. Одной из самых востребованных локаций остается современный свадебный павильон на Царской набережной рядом с Москвой-рекой и храмом Вознесения Господня. Пространство рассчитано на 180 гостей и расположено недалеко от станции метро "Кленовый бульвар".

Любителям исторической атмосферы доступны хоромы царя и царицы во дворце Алексея Михайловича с интерьерами XVII века, рассчитанные на 30 гостей, а также дворцовый павильон 1825 года в стиле александровского ампира, вмещающий до 25 человек. Здание, которое в разные годы служило чайным домиком и придворным театром, украшено скульптурами львиц на парадной лестнице.

Несколько свадебных площадок работает и в музее-заповеднике "Царицыно". В рамках проекта "Новые адреса счастья" церемонии проводят в Оперном доме, построенном по проекту архитектора Василия Баженова для Екатерины II. Историческое здание с просторным залом и хорошей акустикой изначально предназначалось для небольших официальных приемов, домашних спектаклей и придворных мероприятий.

Кроме того, молодоженам доступны парадные залы Большого дворца – Екатерининский и Таврический, а также Голубая гостиная, обычно закрытая для посетителей. Здесь можно организовать тематическую свадьбу с церемониймейстером и струнным квартетом в костюмах Галантного века.

Екатерининский зал считается одним из самых роскошных помещений дворца благодаря позолоте, колоннам из оникса, мраморной скульптуре Екатерины II и большим хрустальным люстрам.

Летом особым спросом пользуются церемонии под открытым небом у Виноградных ворот, которые служат живописным фоном для свадебных фотографий. Арка между дворцовой и парковой частями усадьбы также была создана по проекту Василия Баженова.

Подобрать площадку для регистрации брака можно с помощью сервиса "Наша свадьба" на портале mos.ru. В каталоге собрано более 60 площадок, где сотрудники столичных загсов проводят церемонии. Пользователи могут выбрать место по стилю интерьера, формату проведения, наличию живой музыки, панорамных видов, вместимости, ближайшей станции метро и другим параметрам.

Ранее церемония бракосочетания впервые прошла в Музее шахмат на Гоголевском бульваре в Москве. 17 апреля там были созданы 4 семьи. Молодоженов поздравил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, подарив им шахматы.

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