Собянин и Кириенко встретились с участниками первой смены лагеря "Кутузов"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко провели встречу с участниками первой смены в детском спортивно-патриотическом палаточном лагере "Кутузов" вблизи села Успенского.

"В 2026 году мы продолжим возрожденную в минувшем году традицию спортивно-патриотических лагерей для старшеклассников. В прошлом сезоне три лагеря едва вместили всех желающих. Поэтому в этом году мы открыли сразу 10 лагерей", – отметил мэр столицы.

По его словам, летом в них побывают более 13 тысяч подростков. Они отдохнут, подтянут свою физическую подготовку и пройдут курсы начальной тактической подготовки.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в прошлом сезоне столица открыла три детских спортивно-патриотических палаточных лагеря. В этом году заработали еще семь лагерей, включая "Кутузов". Площадки для них были предоставлены Минобороны и МЧС РФ.

Лагерь "Кутузов" находится на Рублево-Успенском шоссе. Он рассчитан на 216 молодых людей в смену и предполагает 9 отрядов.

Отдых в лагерях является бесплатным. Подать заявку можно при помощи портала МЭШ. При этом дети бойцов СВО попадают вне конкурсного отбора. Для детей в возрасте 13–17 лет лагерь организовывает шесть двухнедельных смен.

Планируется, что за текущий летний сезон в "Кутузове" побывают 1 296 детей. В нем работают примерно 40 педагогов, включая сотрудников столичных школ, студентов педагогических вузов и колледжей, которые прошли подготовку по профессии "вожатый".

В лагере разработана учебная программа по туристским дисциплинам. Дети могут узнать об основах военной подготовки, куда входят модули по тактической, инженерной, строевой, медицинской и физической подготовке. Кроме того, ребят приглашают принять участие в спортивно-патриотических и творческих мероприятиях.

На территории "Кутузова" установлены палатки для проживания, веревочный парк, площадки для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол и настольный теннис, площадка "воркаут", беговая дорожка, скалодром, полоса препятствий, площадки для лазертага и другие.

Ранее Минпросвещения РФ ужесточило требования к вожатым в детских лагерях. В них перестанут брать без педагогического опыта. Из-за сезонного характера работы персонал в лагеря долгое время нанимали практически без требований. Сейчас эту практику пересмотрели и ужесточили.

