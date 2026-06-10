Сын Децла признался, что сильно скучает по отцу

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Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий признался, что сильно скучает по отцу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию в социальных сетях.

По его словам, Децл был для него самым близким человеком, защитником и другом, с которым он чувствовал себя "как за каменной стеной".

"Все бы сейчас отдал за папин борщ с острыми перцами. Вы не представляете, как скучаю, редко пишу об этом, но очень много переживал и продолжаю переживать. Единственный и неповторимый папа, главный защитник и человек с недостижимым уровнем позитива и пофигизма, наставник, учитель и самый близкий друг", – написал Толмацкий-младший.

Он также рассказал о трудном эмоциональном периоде последних лет, отметив, что отец во многом поддерживал его и помогал справляться с жизненными сложностями.

По словам Антония, конфликт с матерью из-за квартиры, который стал публичным, серьезно его задел, однако он продолжает работать над своим дебютным музыкальным проектом, который планирует выпустить к 21-летию. Студент МГУ подчеркнул, что не намерен отвечать на хейт и сосредоточится на собственной жизни.

Ранее бывшая жена рэпера Децла, модель Юлия Киселева опубликовала видео, на котором ее сын грубо с ней разговаривает, и пожаловалась, что он выгоняет ее из квартиры. Сам Антоний опроверг эти обвинения и заявил, что квартира оформлена на бабушку и именно она решила разменять ее на две, так как больше нет финансовой возможности содержать недвижимость.

Он пояснил, что несколько лет помогает бабушке как доверенное лицо и они не раз предлагали матери разные варианты, хотели договориться мирно. Свое эмоциональное поведение на видео он назвал неправильным, но отметил, что это был момент, когда многолетний семейный конфликт достиг крайней точки.