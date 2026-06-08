Сын Децла заявил, что не выгоняет маму из квартиры

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Антоний Толмацкий – сын рэпера Децла (настоящее имя – Кирилл Толмацкий. – Прим. ред.) – сообщил, что не выгонял свою маму из квартиры. Подробно о ситуации он рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, реальное положение дел совсем не то, каким его представляют.

"Квартира оформлена на мою бабушку, и именно она твердо решила разменять на две квартиры, потому что содержать ту квартиру больше нет финансовой возможности", – заявил Толмацкий-младший.

Он добавил, что несколько лет помогает бабушке в качестве доверенного лица. В частности, занимается вопросами по продаже недвижимости. Молодой человек пояснил, что они не раз предлагали его маме, модели Юлии Киселевой, разные варианты и хотели мирно договориться.

Также он прокомментировал видео, которое выложила Киселева. На кадрах запечатлен ее сын, который грубо с ней разговаривает. Тогда женщина жаловалась, что Толмацкий выгоняет ее из квартиры.

"Я понимаю, что на опубликованном видео выгляжу эмоционально, резко и невоспитанно. Это действительно был момент, когда многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки", – сказал он.

Молодой человек подчеркнул, что не считает свое поведение в ролике правильным.

Ранее Толмацкий признался, что ему стыдно получать дорогие подарки от своей девушки. Она может подарить ему новый телефон или наушники. Он, в свою очередь, пока финансово не успел встать на ноги.