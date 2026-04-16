Московские школы расскажут о предпрофессиональных классах на дне открытых дверей

Московские школы в субботу, 18 апреля, проведут день открытых дверей "Поступай в предпроф!". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Девятиклассникам и их родителям расскажут о шести направлениях, которые предлагают предпрофессиональные классы, а также о том, как туда поступить.

Как отметили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, благодаря предпрофессиональным классам школьники могут активно готовиться к будущей карьере. Они изучают профильные предметы, посещают вузы и предприятия, а также создают свои проекты.

Для посещения единого дня открытых дверей учащиеся должны выбрать площадку и вместе с родителями пройти регистрацию на сайте проекта. На мероприятии они узнают об особенностях программы каждого направления, о профильных предметах и экскурсиях. Также им расскажут, как можно совмещать учебу в 10-м классе и колледже.

Сейчас старшеклассникам доступны инженерные, психолого-педагогические, медицинские, предпринимательские, ИТ- и медиаклассы. Они есть в 70% московских образовательных учреждениях. В этом году в таких классах обучаются порядка 47 тысяч подростков, что на 3 тысячи больше, чем в 2025-м.

За 10 лет из предпрофессиональных классов выпустились около 100 тысяч ребят. Программа профориентации реализуется совместно с колледжами, вузами и предприятиями. Благодаря этому школьники определяются с профессией, развивают навыки и готовятся к поступлению в профильные университеты.

Например, учащимся медицинских классов преподают физиологию и анатомию, рассказывают об уходе за больными и оказании первой помощи. Будущие инженеры управляют беспилотниками и осваивают современные технологии. В ИТ-классах подростков обучают программированию и работе с компьютерами.

Медиаклассы готовят журналистов, фотографов и дизайнеров. В предпринимательских классах ребята изучают банковские продукты и создают бизнес-стратегии. В психолого-педагогических рассказывают о разных направлениях психологии.

Также школьники создают проекты в своих областях. Работать над ними они могут на площадках вузов. Опытные преподаватели оказывают им поддержку, помогают в поиске литературы и проведении экспериментов. Подростки представляют свои идеи на конференциях, где их оценивает профессиональное жюри.

Для поступления в предпрофессиональный класс необходимо сдать ОГЭ по профильным предметам на оценки не ниже четверки. Также средний балл по четырем предметам, в том числе по русскому и математике, должен быть не ниже, чем хорошо.

Ранее Сергей Собянин назвал 2025 год успешным для развития системы специального профессионального образования в Москве. В частности, за этот период власти города переработали порядка 90% учебных планов, согласно которым теперь 70% времени обучения занимает практика под руководством наставников.

