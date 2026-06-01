01 июня, 13:24

Политика

Мадьяр пригрозил президенту Венгрии Шуйоку импичментом

Фото: AP Photo/Denes Erdos

Новое правительство Венгрии может инициировать процедуру импичмента президента страны Тамаша Шуйока, если он откажется добровольно покинуть свой пост. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр после встречи с главой государства.

"Если он не изменит свою позицию и не уйдет добровольно в отставку, то сегодня я проинформирую фракцию правящей партии "Тиса" о наших предложениях, и мы немедленно начнем в парламенте необходимые процедуры", – приводит слова Мадьяра ТАСС.

По словам премьера, президент не справился со своими обязанностями и не препятствовал злоупотреблениям, которые совершало правительство прежнего премьера Виктора Орбана.

Сам Шуйок отказался уходить в отставку и заявил, что продолжит исполнять свои обязанности. Он также обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему конфликту.

В поддержку президента выступили Орбан и партия ФИДЕС. По их мнению, требования Мадьяра ведут к узурпации власти и противоречат конституции страны.

Парламент Венгрии избрал Мадьяра новым премьер-министром страны в начале мая 2026 года. Согласно подсчетам, было 140 голосов за, 54 голоса против, а также 1 воздержавшийся. Заняв пост, Мадьяр призвал президента страны немедленно уйти в отставку – не позднее 31 мая.

Позже Шуйок подписал указ о назначении 16 министров, чьи кандидатуры ранее были представлены Мадьяром и одобрены депутатами парламента. Прежний кабмин сложил свои полномочия, а бывшая правящая партия перешла в оппозицию.

