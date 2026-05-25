Попытки Евросоюза ослабить влияние бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не увенчались успехом, поскольку новый глава правительства республики Петер Мадьяр также отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на Die Weltwoche.

"До высокопоставленных лиц ЕС постепенно начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого. <...> Мадьяр их разочаровал", – говорится в публикации.

В частности, политик не проявляет русофобии, а, наоборот, утверждает, что его победа на парламентских выборах не изменила геополитическую реальность, оставив Россию "там, где она есть".

Еще одной причиной угасания энтузиазма ЕС по поводу победы Мадьяра стали заявления последнего о том, что европейцы вернутся к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине.

Обуславливая свою позицию по возобновлению закупок соответствующего ресурса из России, премьер-министр Венгрии пояснял, что он дешевле. Также политик обращал внимание на географическое положение.

Вместе с тем Мадьяр подчеркивал, что европейская политика сильно изменится после того, как конфликт будет завершен. Он также выражал надежду, что это произойдет быстро.