Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:18

Политика
Главная / Новости /

Die Weltwoche: Мадьяр разочаровал ЕС своей позицией по России

СМИ заявили о разочаровании ЕС позицией Мадьяра по России

Фото: Getty Images/NurPhoto/Beata Zawrzel

Попытки Евросоюза ослабить влияние бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не увенчались успехом, поскольку новый глава правительства республики Петер Мадьяр также отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на Die Weltwoche.

"До высокопоставленных лиц ЕС постепенно начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого. <...> Мадьяр их разочаровал", – говорится в публикации.

В частности, политик не проявляет русофобии, а, наоборот, утверждает, что его победа на парламентских выборах не изменила геополитическую реальность, оставив Россию "там, где она есть".

Еще одной причиной угасания энтузиазма ЕС по поводу победы Мадьяра стали заявления последнего о том, что европейцы вернутся к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине.

Обуславливая свою позицию по возобновлению закупок соответствующего ресурса из России, премьер-министр Венгрии пояснял, что он дешевле. Также политик обращал внимание на географическое положение.

Вместе с тем Мадьяр подчеркивал, что европейская политика сильно изменится после того, как конфликт будет завершен. Он также выражал надежду, что это произойдет быстро.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика