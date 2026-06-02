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02 июня, 07:32

Город

Более 60 тыс пожарных гидрантов признаны исправными после проверки Мосводоканала

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Сотрудники АО "Мосводоканал" совместно с представителями ГУ МЧС России по Москве проинспектировали все 62 тысячи гидрантов, стоящих на балансе предприятия в рамках завершения весенней проверки. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства, передает портал мэра и правительства столицы.

Масштабная ревизия длилась два месяца, ежедневно в ней участвовали около 100 специалистов. Каждый гидрант прошел трехэтапную диагностику: сначала проверяли целостность корпуса, герметичность стыков и расстояние до крышки люка. Затем устанавливали пожарную колонку и открывали вентиль для контроля подачи воды, после – манометром замеряли давление в сети на соответствие нормативам.

По итогам весенней проверки 2026 года все гидранты признаны исправными и полностью готовыми к эксплуатации. В городском хозяйстве подчеркнули, что оборудование российского производства отличается высокой надежностью, а использование отечественных комплектующих гарантирует стабильную работу системы пожаротушения.

Ранее сообщалось о начале плановых отключений горячей воды в Москве. Гидравлические испытания разделены на 600 этапов, которые завершат в конце августа. Работы на системах теплоснабжения организованы одновременно во всех округах Москвы.

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