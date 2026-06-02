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02 июня, 08:29

Происшествия

ФСБ раскрыла схему слежки за чиновниками через мобильные телефоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

ФСБ России раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников. По данным ведомства, шпионские программы использовались для получения конфиденциальной информации, передает ТАСС.

Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, вредоносное ПО позволяло получать доступ к данным устройств, прослушивать переговоры, а также вести скрытый аудио- и видеоконтроль обстановки рядом с мобильными телефонами. Кроме того, осуществлялся сбор информации о контактах пользователей и их геолокации.

Отмечается, что операция проводилась с использованием технических возможностей крупных международных IT-компаний. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и создании, использовании и распространении вредоносных программ.

Оперативный сотрудник ФСБ назвал выявленную схему одной из крупнейших операций по внедрению вредоносного программного обеспечения на мобильные устройства. По его словам, речь идет о многоуровневой операции, которая могла координироваться несколькими государствами.

В ведомстве также напомнили о рисках обсуждения конфиденциальной информации через мобильные средства связи и рядом с ними, поскольку содержание переговоров может стать доступным третьим лицам.

Ранее российские силовики и КГБ Белоруссии предотвратили попытку Украины завезти в РФ более 500 взрывных устройств, предназначенных для терактов.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы используют территории соседних государств для переброски диверсантов и средств террора, а также вербуют наемников по всему миру и вовлекают трудовых мигрантов в экстремистскую деятельность через интернет и call-центры.

ФСБ раскрыла операцию западных спецслужб по внедрению шпионского ПО в смартфоны чиновников

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