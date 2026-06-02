Выставка "Экология в деталях" на ВДНХ расскажет о сохранении природы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уличную фотовыставку "Экология в деталях" открыли на Центральной аллее ВДНХ у северного розария. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Выставка приурочена ко Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды, которые отмечаются 5 июня. До 14 июня включительно все желающие могут увидеть ее бесплатно.

Посетители смогут рассмотреть 10 двухсторонних стендов с портретами 13 специалистов "Контроля Москвы" – экологов, дендрологов, инспекторов, сотрудников экоцентров столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Все эти люди постоянно наблюдают за состоянием воздуха, воды, земли и растений в городе. Они быстро реагируют на любые изменения. Под каждым фото можно будет прочитать рассказ об их работе.

Кроме того, жители и гости города узнают о работе сотрудников Мосэкомониторинга департамента природопользования, применении передвижной экологической лаборатории, сохранении богатой столичной природы. На некоторых стендах представлена статистика о количестве природных территорий и растениях в городе, а также о частоте контроля качества воздуха, воды и земли.

Экспозиция дает понять, что повседневные действия помогают начать бережнее относиться к природе. Речь идет о сортировке мусора, подкормке птиц зимой, участии в экологических мероприятиях.

Кроме того, с 30 мая по 27 сентября в Москве пройдет фестиваль "Сады и огороды". Его посвятят загородному отдыху, экологии и творческому досугу. Гостям расскажут об уходе за растениями и предложат самостоятельно посадить овощи, зелень и садовые травы.

