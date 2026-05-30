Фестиваль "Пионы России" пройдет в Московском зоопарке с 10 по 17 июня

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Фестиваль "Пионы России" состоится в саду дома П. Т. Клюева Московского зоопарка с 10 по 17 июня. Гости увидят более 300 сортов цветов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Пионы привезут из Подмосковья, Воронежа, Казани, Твери, Нижнего Новгорода и других городов. Впервые в мероприятии примет участие Южно-Уральский ботанический сад-институт, который представит селективные сорта.

Новинками также станут "алмазное сердце", "николай елисеев", "геркулес", "красивая пустыня" и "лавандовая сказка". Кроме того, посетителям представят пионы сортов "галина уланова", "нежные мелодии", "сергей серов" и другие.

Выставка будет открыта ежедневно с 10:00 до 23:00.

Ранее в столице начался фестиваль "Сады и огороды" в рамках проекта "Лето в Москве". Он будет проходить до 27 сентября. Фестиваль объединит темы загородного отдыха, экологии и творческого досуга. Гости посадят овощи, зелень и садовые травы, узнают об основах ухода за растениями, получат советы от экспертов, а также примут участие в мастер-классах.

