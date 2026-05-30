30 мая, 13:15Политика
В МИД РФ указали на несовместимую с реалиями линию Европы по Украине
Европейские страны "гнут свою линию" по поводу конфликта на Украине, не имеющую ничего общего с политическими и военными реалиями. Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
Он прокомментировал заявление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде о том, что Европа не может быть посредником в переговорах.
"Европа в данной ситуации слишком разобщенный термин, потому что я далек от того, чтобы воспринимать различные высказывания как какую-то единую позицию. Из разных европейских столиц звучат разные голоса, в том числе иногда и достаточно здравомыслящие", – подчеркнул Любинский.
По словам дипломата, это не означает, что в Брюсселе и ведущих европейских столицах что-либо меняется в отношении России.
Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование украинского конфликта достижимо лишь при устранении первопричин конфликта.
По словам дипломата, Украине нужно вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, когда международное сообщество признало ее независимость.