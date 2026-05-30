Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 13:15

Политика

В МИД РФ указали на несовместимую с реалиями линию Европы по Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Европейские страны "гнут свою линию" по поводу конфликта на Украине, не имеющую ничего общего с политическими и военными реалиями. Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

Он прокомментировал заявление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде о том, что Европа не может быть посредником в переговорах.

"Европа в данной ситуации слишком разобщенный термин, потому что я далек от того, чтобы воспринимать различные высказывания как какую-то единую позицию. Из разных европейских столиц звучат разные голоса, в том числе иногда и достаточно здравомыслящие", – подчеркнул Любинский.

По словам дипломата, это не означает, что в Брюсселе и ведущих европейских столицах что-либо меняется в отношении России.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование украинского конфликта достижимо лишь при устранении первопричин конфликта.

По словам дипломата, Украине нужно вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, когда международное сообщество признало ее независимость.

Читайте также


политика

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика