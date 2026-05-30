Десять судов в Якутии унесло течением из-за ледохода

Фото: MAX/"Минэкологии Якутии"

В Якутии из-за ледохода на реке Индигирка 10 судов сорвало с якорных цепей и унесло течением, сообщило министерство экологии республики.

Инцидент произошел в Абыйском улусе. По данным министерства, резкое начало ледохода привело к обрыву тросов и якорных цепей у судов, находившихся возле села Белая Гора.

В настоящее время суда находятся в бесконтрольном дрейфе. Пять из них принадлежат администрации Ленского бассейна внутренних водных путей, еще пять – Ленскому объединенному речному пароходству.

Правительство республики держит ситуацию на контроле. Также сотрудники министерства провели наблюдение, в ходе которого не заметили признаков загрязнения реки Индигирка.

Ранее сообщалось, что российская туристка погибла после того, как ее унесло океанским течением на пляже Парангтритис в Индонезии. Уточнялось, что друзья женщины пытались оказать ей первую помощь, проведя сердечно-легочную реанимацию.