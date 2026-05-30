30 мая, 15:42

Минобороны Афганистана начнет работу по соглашению с РФ в ближайшие дни

Министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб заявил журналистам, что практическая работа по соглашению о военно-техническом сотрудничестве с Россией стартует в ближайшие дни, передает его слова портал Ariana news.

Соглашение между Россией и Афганистаном было подписано в среду, 27 мая, на Международном форуме по безопасности, который проходил в Московской области с 26 по 29 мая.

Якуб пояснил, что будут проведены обсуждения и переговоры, которые помогут определить, как именно будет реализовываться и исполняться соглашение на практике.

Ранее сообщалось, что Афганистан хотел бы направить в Россию трудовых мигрантов и видит интерес Москвы. По словам министра торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддина Азизи, в настоящее время необходимыми вопросами занимаются различные ведомства.

