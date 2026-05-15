Афганистан хотел бы направить трудовых мигрантов в Россию

Фото: 123RF.com/bennian

Афганистан хотел бы направить в Россию трудовых мигрантов и видит интерес Москвы, заявил министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи.

Он отметил, что сейчас необходимыми вопросами занимаются различные ведомства.

"Есть общая заинтересованность: как со стороны России, так и со стороны Афганистана, чтобы достигнуть осязаемых результатов", – передает его слова ТАСС.

Азизи добавил, что единственным препятствием остается языковой барьер, однако Афганистан прилагает усилия, чтобы преодолеть его. В настоящий момент над тем, чтобы найти общее решение и достигнуть результата, работает совместная комиссия.

Ранее комитет Госдумы поддержал проект об ужесточении требований к трудовым мигрантам. Документом предлагается обязать детей работающих в РФ иностранцев по достижении 18 лет выехать из страны в течение 30 дней, если нет иных оснований для проживания, или оформить патент.

