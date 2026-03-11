Комитет ГД поддержал проект об ужесточении требований к трудовым мигрантам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал проект об ужесточении требований к трудовым мигрантам и рекомендовал палате парламента принять его в первом чтении.

Документом предлагается обязать детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из России в течение 30 дней, если нет иных оснований для проживания, или оформить патент.

Кроме того, предлагается запретить выдачу либо продление трудового патента иностранцам с доходами ниже прожиточного минимума. Для целей указанного сравнения величина прожиточного минимума может быть увеличена кратно региональному коэффициенту, установленному в субъекте РФ, говорится в сопроводительных документах.

Законопроектом предусматривается автоматическое представление в МВД налоговыми органами информации о полученной мигрантами сумме доходов за 3, 6, 9 и 12 месяцев.

Также предлагается уточнить, что для подтверждения временного (постоянного) проживания в РФ вместе с соответствующим уведомлением иностранец должен подать справку о полученной сумме доходов за отчетный период или копию налоговой декларации, подтверждающей сумму и источники доходов за прошедший календарный год.

Более того, проектом предусматривается аннулирование ВНЖ или РВП мигрантов, которые работали менее 10 месяцев в течение года со дня их выдачи.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что целевой набор мигрантов будет проводиться за рубежом, в частности, в стране проживания иностранного работника. Иностранцы должны будут пройти процедуру дактилоскопии и медицинского освидетельствования, а также сдать экзамены.