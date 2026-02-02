Россия и Афганистан обсудили привлечение афганских трудовых мигрантов

Фото: 123RF.com/leoaltman

Россия и Афганистан ведут переговоры о привлечении афганских трудовых мигрантов. Об этом ТАСС заявил посол исламского эмирата в РФ Гуль Хасан.

"По вопросу трудовой миграции в Россию между двумя странами уже состоялись переговоры и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов", – сказал дипломат.

По словам Хасана, Афганистан является страной с молодым населением, и правительство страны активно работает над направлением квалифицированных и профессиональных кадров в те государства, где есть потребность в рабочей силе.

Ранее сообщалось о планах России и Афганистана расширить прямые авиарейсы между двумя странами. Кроме того, предпринимаются различные усилия, чтобы увеличить взаимные поездки туристов.

При этом правила авиаперелетов изменятся в России с 1 марта этого года. Например, авиаперевозчики должны будут заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или иных вынужденных обстоятельств.