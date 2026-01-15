МВД увеличило число пунктов миграционного контроля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

МВД России увеличивает количество пунктов миграционного контроля по всей стране. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она рассказала, что уже 18 таких пунктов были открыты по поручению президента России. 17 из них функционируют в крупнейших аэропортах во всех федеральных округах, а 1 – на железнодорожном пункте пропуска "Аксарайский" в Астраханской области.

Волк отметила, что такой инструмент миграционного контроля своей эффективностью сравним с реестром контролируемых лиц. Благодаря пунктам своевременно выявляются иностранцы, которые нарушают миграционное законодательство при попытке незаконно пересечь границу России. Им оперативно закрывается въезд в страну.

Проверка пассажиропотока в этих пунктах проводится с помощью передового оборудования. Правоохранители получают подробную информацию о правонарушителях после обработки сведений о билетах прибывающих и убывающих пассажиров. Оперативно формируются документы, которые позволяют привлечь их к административной ответственности.

Кроме того, пункты миграционного контроля откроют и рядом с водными и автомобильными пунктами пропуска. Координируют эту работу миграционная служба МВД и ГУ на транспорте ведомства.

Ранее сообщалось, что в России до 10 декабря 2027 года будет создана система контроля перемещений мигрантов. Работу над ней будут вести российские регионы, полиция, Минтранс, Минцифры и ФСБ. У МВД будет доступ к системам бронирования авиабилетов заграничных компаний.

