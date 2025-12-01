Более 43 тыс иностранцев не пустили в Россию за год

Фото: depositphotos/imagebrokermicrostock

Более 43 тысяч мигрантов, которым по разным причинам запрещен въезд в Россию, выявлены за год эксперимента по сбору биометрии иностранцев в московских аэропортах и автомобильном пункте пропуске "Маштаково" в Оренбургской области. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в телеграм-канале.

Представитель ведомства напомнила, что в 2024 году на Московском авиаузле и пункте "Маштаково" начался эксперимент по сбору биометрии у иностранных граждан. С 1 декабря прошлого года фотографии и отпечатки пальцев иностранцев, пересекающих границу РФ, помещают в информационные базы МВД.

"За год через международные аэропорты московской зоны, а также автомобильный пункт пропуска "Маштаково" проследовало более 7,5 млн иностранных граждан. Среди них выявлено свыше 43 тысяч лиц, которым по различным причинам въезд в Российскую Федерацию запрещен", – рассказала Волк.

Она уточнила, что эксперимент проводится по инициативе ведомства и направлен на повышение уровня миграционной безопасности. В нем не участвуют граждане Белоруссии, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники диппредставительств, консульских учреждений и члены их семей, работники международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ, и члены их семей.

Представитель МВД заверила, что работа по контролю за въездом иностранцев в страну, их пребыванием и выездом будет продолжена.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что в России в рамках указанного эксперимента введут дополнительные правила. В частности, биометрию у мигрантов начнут собирать во всех пунктах пропуска через границу РФ, где есть такая возможность.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что тему мигрантов нужно сделать такой, чтобы она не вызывала раздражения у россиян. При этом у иностранцев должна быть возможность пользоваться в РФ социальными гарантиями, указал он.