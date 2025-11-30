Кабмин утвердил квоту для иностранных работников на 2026 год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство России утвердило квоту для иностранных работников из "визовых стран" на 2026 год. Она составит около 279 тысяч разрешений, сообщает ТАСС.

"278 тысяч 940 приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности", – говорится в документе.

Согласно распоряжению, весь объем квоты распределен по приоритетным профессионально-квалификационным группам. Наибольшее число работников предполагается для пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности (более 71 тысяч человек).

Значительные квоты были выделены для рабочих, занятых в строительстве (свыше 55 тысяч), для механиков, ремонтников и рабочих, занятых в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве (более 45 тысяч).

Ранее Владимир Путин подписал закон о расширении перечня оснований для увольнения иностранных граждан. Он дополняется случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников для выполнения нормативных правовых актов субъекта РФ.

