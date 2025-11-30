Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 08:39

Политика

Кабмин утвердил квоту для иностранных работников на 2026 год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство России утвердило квоту для иностранных работников из "визовых стран" на 2026 год. Она составит около 279 тысяч разрешений, сообщает ТАСС.

"278 тысяч 940 приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности", – говорится в документе.

Согласно распоряжению, весь объем квоты распределен по приоритетным профессионально-квалификационным группам. Наибольшее число работников предполагается для пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности (более 71 тысяч человек).

Значительные квоты были выделены для рабочих, занятых в строительстве (свыше 55 тысяч), для механиков, ремонтников и рабочих, занятых в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве (более 45 тысяч).

Ранее Владимир Путин подписал закон о расширении перечня оснований для увольнения иностранных граждан. Он дополняется случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников для выполнения нормативных правовых актов субъекта РФ.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика