В Минэкономразвития заявили о переходе России к модели возвратной миграции

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Россия перейдет к модели возвратной миграции и в долгосрочной перспективе не намерена делать ставку на ввоз рабочей силы из-за границы, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

"Но нам предстоит здесь еще закончить тот процесс, который мы начали, когда к миграции мы будем подходить по принципу "приехал – отработал – уехал". То есть все по-честному, люди приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги и уезжают. То есть нам здесь не нужны, так объективно, ни семьи, ни учить мы никого не обязаны – неграждан своей страны – и так далее", – заявил Решетников.

Он уточнил, что в условиях дефицита кадров будут привлекаться иностранные специалисты, однако на массовую миграцию "никто всерьез полагаться долгосрочно не готов". Одной из главных задач является повышение производительности труда в России, и для этого уже разработан отдельный проект, подчеркнул Решетников.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий трудовым мигрантам привозить с собой членов семьи. Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов пояснил, что новые правила – важный шаг на пути перехода к вахтовой системе работы мигрантов в целях безопасности и защиты прав россиян.

В случае принятия законопроекта ожидается увеличение эффективности трудовой миграции, "ориентированной исключительно на рабочие места, без расширения за счет иждивенцев", сказали авторы инициативы.