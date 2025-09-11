Володин отметил успешную работу закона о контроле приема в школы детей мигрантов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка для поступления в школу действует, и его положения способствуют улучшению учебного процесса. Об этом высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Рособрнадзор ранее указал, что более 87% иностранных несовершеннолетних, желающих учиться в российских школах, не могут быть приняты. За период с апреля по август в образовательные организации подали документы 23 616 таких детей. Однако полный комплект документов был предоставлен только на 8 223 школьников, которые затем прошли тестирование.

Экзамен прошли 5 940 детей, из которых успешно справились 2 964 ребенка (50% от всех участников тестирования или 12,6% от общего числа подавших документы).

"Это результат работы нового закона", – отметил Володин в своем канале в MАХ.

По его словам, инициатива направлена на гармонизацию учебного процесса, социальную адаптацию детей и успешное освоение школьной программы, которые невозможно достичь без знания русского языка.

Володин до этого уже обращал внимание на сокращение числа детей мигрантов, допущенных к обучению в начальных или средних классах российских школ. В частности, в Нижегородской области число таких заявлений на прием сократилось в 10 раз, а в Воронежской – в 7.

Между тем депутаты рассматривают закон, предлагающий ввести платное обучение в российских школах для детей иностранцев. По словам авторов инициативы, из-за увеличения числа детей мигрантов в учреждениях не хватает мест. Особенно сильно дефицит ощущается в новых и активно застраиваемых районах.