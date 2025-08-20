В ГД рассказали о сокращении допущенных в школы детей мигрантов

Фото: depositphotos/fabian19

В регионах сократилось число детей мигрантов, допущенных к обучению в начальных или средних классах российских школ, сообщает RT со ссылкой на канал председателя Госдумы Вячеслава Володина в MAX.

По данным спикера ГД, это связано с непредоставлением мигрантами полного пакета документов или неудовлетворительными результатами тестирования на знание русского языка.

В Нижегородской области, например, число заявлений на прием в школу иностранных граждан сократилось в 10 раз, в Воронежской – в 7.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести платное обучение в российских школах для детей иностранцев. По словам авторов инициативы, из-за увеличения числа детей мигрантов в школах не хватает мест. Например в 2025 году не хватило 900 тысяч мест. Особенно сильно дефицит ощущается в новых и активно застраиваемых районах.

Из-за этого на учителей увеличивается нагрузка, они вынуждены работать в 1,5–2 раза больше нормы, что означает необходимость повышения зарплаты.

