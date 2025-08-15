В Московском регионе началось тестирование приложения для мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Московском регионе началось тестирование мобильного приложения "Амина" для иностранных граждан, рассказал ТАСС гендиректор ГБУ "Многофункциональный миграционный центр" Антон Игнатов.

С помощью приложения правоохранители смогут оперативно получать информацию о нахождении трудовых мигрантов. С 1 сентября 2025 года его использование станет обязательным для иностранных граждан, пребывающих в регион в безвизовом порядке для работы.

Игнатов отметил, что "Амина" является частью комплекса мероприятий, которые направлены на повышение качества контроля за соблюдением миграционного законодательства. Иностранные граждане смогут уведомлять органы внутренних дел об адресе и смене места своего проживания удаленно. Кроме того, "Амина" будет передавать данные о геолокации устройства в МВД России.

"Это позволит органам правопорядка повысить контроль за безопасностью и профилактикой правонарушений со стороны недобросовестных иностранных граждан", – подчеркнул Игнатов.

По его мнению, иностранцы могут установить и начать пользоваться приложением до начала эксперимента, чтобы протестировать его возможности и заранее изучить функционал.

С 1 сентября 2026 года к эксперименту присоединятся мигранты, которые прибывают в Россию на срок, превышающий 90 календарных дней, с целями, не связанными с трудовой деятельностью.

При этом эксперимент не касается детей, дипломатов, членов их семей, сотрудников международных организаций и граждан Белоруссии.

Московский регион применяет различные технологии для контроля за миграционным законодательством. Например, с 1 декабря 2024 года трудовые мигранты обязаны оформлять электронные карты иностранных граждан. С их помощью правоохранители могут быстро проверить информацию об их статусе и наличии правонарушений.

Сотрудники полиции проверяют данные о прохождении дактилоскопии и фотографирования, об оплате патента, административного штрафа. Если в системах МВД есть сведения о розыске или правонарушении, требующим задержания, полицейские могут оперативно принять меры.

В Московском авиационном узле в рамках эксперимента введен биометрический контроль иностранных граждан. При прохождении границы они сдают соответствующие данные. В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский установлено оборудование для дактилоскопии и фотографирования. В случае отказа от сдачи биометрии иностранцы не смогут пересечь государственную границу.

Нововведение призвано помочь выявить попытки въезда в Россию граждан, которые ранее скрылись за рубежом после совершения преступления или были депортированы, даже если они поменяли документ, удостоверяющий личность. Система также даст возможность определять нарушителей, которые пытаются покинуть страну, находясь в розыске.

Ранее депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента межфракционный законопроект, который предлагает ввести платное обучение в российских школах для детей иностранцев.

В пояснительной записке указано, что могут быть внесены изменения в статью 78 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Депутаты предложили установить не более трех попыток прохождения на бесплатной основе тестирования на знания русского языка в течение года.

