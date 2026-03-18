Врач Романенко посоветовала отложить весенние пробежки после перенесенного ОРВИ

Тем, кто недавно перенес ОРВИ или имеет хронические заболевания, стоит повременить с открытием бегового сезона весной. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

По ее словам, относительно здоровым людям, не имеющим хронических заболеваний и жалоб, не требуется предварительное медицинское обследование до начала регулярных пробежек.

"Однако важно учитывать, что любая физическая активность требует постепенности. Если долгое время не было тренировок, начать следует с ежедневной быстрой ходьбы, и только через неделю приступить к пробежкам, раз за разом немного ускоряясь и увеличивая маршрут", – подчеркнула врач.

Кроме этого, необходимо помнить, что после перенесенной ОРВИ даже те, кто бегал регулярно, должны взять тайм-аут минимум на две недели. Не до конца пришедшему в себя организму не нужна лишняя нагрузка. К тому же она может усугубить осложнения, которые могла дать вирусная инфекция, предупредила Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Всем следует обратиться к терапевту, если после пробежек начали возникать неприятные симптомы: сильная слабость, аритмия, тошнота, боль. Причины могут быть разные, поэтому специалист решит, какие дополнительные обследования нужны. Программа минимум: общий анализ крови, кардиограмма, возможно, УЗИ сердца.

Эксперт добавила, что тем, у кого есть хронические заболевания, особенно связанные с сердечно-сосудистой системой (например, гипертония), перед началом нового бегового сезона обязательно надо посетить лечащего врача и пройти назначенные им обследования. Пациентам с жалобами на сердце часто проводят пробу с нагрузкой: просят, например, присесть несколько раз, а потом оценивают кардиограмму в условиях увеличившейся физической активности, пояснила врач.

Ранее врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева предупредила, что весной могут участиться приступы головной боли. Причина в частых температурных колебаниях, а также в резких скачках атмосферного давления.

