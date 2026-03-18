18 марта, 19:03

Врач Романенко посоветовала отложить весенние пробежки после перенесенного ОРВИ

Терапевт рассказала, кому не стоит спешить открывать беговой сезон весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тем, кто недавно перенес ОРВИ или имеет хронические заболевания, стоит повременить с открытием бегового сезона весной. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

По ее словам, относительно здоровым людям, не имеющим хронических заболеваний и жалоб, не требуется предварительное медицинское обследование до начала регулярных пробежек.

"Однако важно учитывать, что любая физическая активность требует постепенности. Если долгое время не было тренировок, начать следует с ежедневной быстрой ходьбы, и только через неделю приступить к пробежкам, раз за разом немного ускоряясь и увеличивая маршрут", – подчеркнула врач.

Кроме этого, необходимо помнить, что после перенесенной ОРВИ даже те, кто бегал регулярно, должны взять тайм-аут минимум на две недели. Не до конца пришедшему в себя организму не нужна лишняя нагрузка. К тому же она может усугубить осложнения, которые могла дать вирусная инфекция, предупредила Романенко.

Всем следует обратиться к терапевту, если после пробежек начали возникать неприятные симптомы: сильная слабость, аритмия, тошнота, боль. Причины могут быть разные, поэтому специалист решит, какие дополнительные обследования нужны. Программа минимум: общий анализ крови, кардиограмма, возможно, УЗИ сердца.
Татьяна Романенко
врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук

Эксперт добавила, что тем, у кого есть хронические заболевания, особенно связанные с сердечно-сосудистой системой (например, гипертония), перед началом нового бегового сезона обязательно надо посетить лечащего врача и пройти назначенные им обследования. Пациентам с жалобами на сердце часто проводят пробу с нагрузкой: просят, например, присесть несколько раз, а потом оценивают кардиограмму в условиях увеличившейся физической активности, пояснила врач.

Ранее врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева предупредила, что весной могут участиться приступы головной боли. Причина в частых температурных колебаниях, а также в резких скачках атмосферного давления.

Читайте также


Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

