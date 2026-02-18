Кардиолог Романенко: склонность к инфаркту и инсульту передается по наследству

Фото: depositphotos/alexraths

Употребление фастфуда, хронический стресс и наследственность увеличивают риск развития инфаркта. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

Ранее россиян предупредили, что риск сердечно-сосудистых нарушений возникает, когда обхват талии составляет более половины роста человека. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-эндокринолога Елену Шафранскую.

Романенко согласилась с этим утверждением и напомнила, что объем талии у женщин не должен превышать 80 сантиметров, а у мужчин – 94. В противном случае шансы возникновения сердечно-сосудистых заболеваний сильно возрастают.

Но это один из факторов, которые человек в силах изменить и улучшить жизненный прогноз, – например, если увеличит физическую активность. Причем это путь к нормализации не только веса, но и артериального давления – еще одного фактора риска, отметила врач.





Татьяна Романенко врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Если давление часто поднимается выше 138 на 80, это со временем может привести к развитию гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Избежать этого также поможет изменение пищевого рациона, в частности сокращения в нем поваренной соли. Норма ее употребления в день – 5–6 граммов.

Нарушение липидного состава крови также является фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это происходит зачастую из-за злоупотребления фастфудом, полуфабрикатами и жирными продуктами, поэтому важно стараться исключать их из рациона, подчеркнула Романенко.

"Кроме того, хронический стресс также повышает риски сердечно-сосудистых нарушений. Поэтому, когда не получается самостоятельно восстанавливать душевное равновесие, важно обращаться к специалисту, который сможет подключить определенную медикаментозную коррекцию", – посоветовала врач.

Однако существует фактор, на который повлиять невозможно, – это генетическая предрасположенность. То есть если у родителей была гипертония, инфаркт или инсульт, то риски тоже возрастают, отметила эксперт.

Ранее врач-кардиолог Екатерина Паукова рассказала, что способствовать развитию инфаркта миокарда может сильный мороз. Холод вызывает сужение периферических сосудов, что ведет к росту артериального давления, так как тело пытается сохранить тепло.

