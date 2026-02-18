Депутат Киселев усомнился в необходимости специального агентства против буллинга в РФ

В Госдуме предложили создать федеральное агентство по борьбе с буллингом в школах и цифровой среде. Нужна ли новая структура и как защитить ребенка от травли, разбиралась Москва 24.

Централизованный удар по буллингу

Депутаты от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили создать в России федеральное агентство по профилактике и противодействию буллингу. Соответствующий документ они направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По замыслу авторов инициативы, агентство выступит в качестве единого координатора государственной политики и практических мер помощи. Она коснется систематической травли не только среди детей и подростков, но и в цифровой среде.

Депутаты также отметили, что в настоящее время не существует законодательного определения буллинга, что затрудняет регулирование этого вопроса. Кроме того, сегодняшние меры предупреждения проблем являются разрозненными и в большинстве случаев зависят от самих школ.

По мнению парламентариев, создание новой структуры поможет разработать единые стандарты профилактики, горячую линию и соответствующий информационный ресурс. Кроме того, агентство будет заниматься подготовкой программ переквалификаций педагогов. Все это сделает помощь более доступной, предотвратит затягивание конфликтов, а также повысит доверие к системе защиты прав ребенка, убеждены авторы инициативы.

Ранее депутаты ЛДПР предложили ввести штрафы за буллинг и кибербуллинг: для граждан они должны составить от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч, для юрлиц – от 100 тысяч до 500 тысяч. Инициатива вводит наказание за систематическое унижение чести и достоинства в неприличной форме, в том числе в Сети.

По словам парламентариев, с травлей сталкивался каждый четвертый школьник, а 75% детей – с кибербуллингом. Штрафы помогут оперативно пресекать травлю на ранних стадиях, подчеркнули они.

Решение проблемы?

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по молодежной политике Михаила Киселева, создание агентства по борьбе с травлей является избыточной мерой, поскольку ответственные за это структуры уже есть.

"Наш комитет работает над мерами противодействия буллингу. Также в настоящее время в школах ведется профилактическая работа, а проблемой занимается министерство просвещения", – отметил парламентарий в разговоре с Москвой 24.





Михаил Киселев первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Также важно родительское сообщество, потому что агрессия, которую проявляют дети, должна прорабатываться в том числе в семье. Поэтому предложение коллег мне кажется избыточным. Каждый должен заниматься своим направлением и усиливать работу в тех структурах, которые уже есть.

При этом депутат согласился, что необходимо работать над введением нормы против буллинга в закон, а также над созданием единых профилактических мер по борьбе с этим явлением.

"Сегодня в случае конфликтной ситуации в первую очередь нужно обратиться к классному руководителю. Также во многих школах есть детские психологи. Родители также должны обращать внимание на состояние ребенка, беседовать с ним, чтобы дети не закрывались и рассказывали о проблемах", – посоветовал Киселев.

Председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков в разговоре с Москвой 24 тоже согласился с мнением о неэффективности новой структуры.

"Вместо этого, на мой взгляд, нужно облегчить работу учителей. Педагоги настолько загружены, что им не хватает времени на разбор конфликтных ситуаций в классе. Поэтому дети нередко предоставлены сами себе", – объяснил свою позицию эксперт.

Также, по его словам, происходящее в школе – это в том числе отражение ситуации в обществе. Поэтому необходимо разбираться в вопросах, которые, в частности, касаются причин агрессивности детей.

"Новое агентство эту проблему не решит", – добавил Казаков.

В свою очередь, детский психолог Кира Макарова отметила в разговоре с Москвой 24, что нередко буллингу подвергаются те, кто имеет проблемы с коммуникацией или некую специфику воспитания, влияющую на отношения со сверстниками.





Кира Макарова детский психолог Жить в обществе и быть им непринятым – огромная травма для детской психики. Ребенок страдает, у него начинают появляться характерные черты в поведении, например, попытка "купить" внимание окружающих. Все это влияет на личность далеко не лучшим образом: в частности, страдает самооценка, развивается тревожность, проблемы с социализацией, что, по сути, путь к асоциальному поведению в будущем.

При этом эксперт обратила внимание еще на один актуальный вид буллинга: некоторые сверстники начали обижать детей из-за "не брендовой одежды". В связи с этим психолог призвала родителей задуматься о воспитании своих детей, которые намеренно устраивают конфликты на такой почве. Также в связи с этим было бы уместно рассмотреть переход на единую школьную форму, заключила Макарова.

