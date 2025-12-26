Минпросвещения разработало правила разрешения конфликтов в школах РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпросвещения разослало в российские школы инструкции с пятью этапами действий на случай конфликтной ситуации с учениками. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.

По новым правилам, на каждый этап разрешения конфликта отводится 1–3 дня. Сперва информацию о ситуации доводят до руководителя образовательного учреждения, устанавливаются факты и назначаются ответственные. При необходимости к делу могут привлечь правоохранительные органы.

Далее, на втором этапе, необходимо выяснить все детали конфликта. Его участники проходят опрос, также устанавливаются виновные. Однако, если разобраться с ситуацией не удается, руководителям учреждения рекомендуется обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

На следующем этапе комиссия рассмотрит все имеющиеся факты, после чего будет вынесено письменное решение. Согласно четвертому пункту, руководство школы должно проконтролировать его исполнение.

Участники конфликта могут обжаловать решение, обратившись в региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов, вышестоящие образовательные органы, а также к следователям или в суд.

В инструкции содержатся и другие рекомендации. Например, больше просвещать учеников и учителей о правовой культуре, а конфликты разрешать при помощи медиации. Руководству учреждения стоит заниматься профилактикой конфликтов, а также своевременно выявлять несовершеннолетних и семьи в социально опасном положении.

Ранее сообщалось, что буллинг в России превратился из психологической особенности в заказную травлю в школах и на улицах в регионах. По словам начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, травля несовершеннолетних является не просто психологическим эффектом, а превращается в услуги среди детей.

Депутаты Госдумы обсуждают инициативу перевода школьников в спецучреждения или на домашнюю форму обучения, если они систематически травят других учеников.