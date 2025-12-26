Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 08:55

Общество

Минпросвещения разработало правила разрешения конфликтов в школах РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпросвещения разослало в российские школы инструкции с пятью этапами действий на случай конфликтной ситуации с учениками. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.

По новым правилам, на каждый этап разрешения конфликта отводится 1–3 дня. Сперва информацию о ситуации доводят до руководителя образовательного учреждения, устанавливаются факты и назначаются ответственные. При необходимости к делу могут привлечь правоохранительные органы.

Далее, на втором этапе, необходимо выяснить все детали конфликта. Его участники проходят опрос, также устанавливаются виновные. Однако, если разобраться с ситуацией не удается, руководителям учреждения рекомендуется обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

На следующем этапе комиссия рассмотрит все имеющиеся факты, после чего будет вынесено письменное решение. Согласно четвертому пункту, руководство школы должно проконтролировать его исполнение.

Участники конфликта могут обжаловать решение, обратившись в региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов, вышестоящие образовательные органы, а также к следователям или в суд.

В инструкции содержатся и другие рекомендации. Например, больше просвещать учеников и учителей о правовой культуре, а конфликты разрешать при помощи медиации. Руководству учреждения стоит заниматься профилактикой конфликтов, а также своевременно выявлять несовершеннолетних и семьи в социально опасном положении.

Ранее сообщалось, что буллинг в России превратился из психологической особенности в заказную травлю в школах и на улицах в регионах. По словам начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, травля несовершеннолетних является не просто психологическим эффектом, а превращается в услуги среди детей.

Депутаты Госдумы обсуждают инициативу перевода школьников в спецучреждения или на домашнюю форму обучения, если они систематически травят других учеников.

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика