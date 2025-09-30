В ГД предложили ввести штрафы до 700 тыс руб за травлю педагогов в соцсетях

Фото: 123RF/nestea06

В России необходимо ввести штрафы до 20 тысяч рублей для физлиц за оскорбление педагогов, а при травле в соцсетях или СМИ – до 700 тысяч рублей. С таким предложением выступил глава партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов

"Сегодня безнаказанность ведет к хамству, к унижению наших учителей, никто их не защищает. Мы считаем, что защита должна быть в том числе денежная", – приводит слова Миронова ТАСС.

Именно педагоги чаще всего становятся виновными в случае возникновения конфликта в учебном заведении, считает депутат. Сейчас в России оштрафовать могут за оскорбление чиновника, глава фракции предлагает в этом плане приравнивать учителей к госслужащим.

Ранее Миронов предложил ограничить зарплаты директоров школ и главврачей. По его мнению, они должны быть не более чем в 2 раза выше оплаты сотрудников. Миронов отметил, что сейчас наблюдается большой разрыв между зарплатами руководителей и сотрудников, что приводит в отсутствию мотивации к работе и выгоранию у учителей и врачей.

